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  • 26.01.2020 10:54
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 10:54

'ten i itirafı: "Beni bekliyordu"

maçı sonrasında konuşan 'nin Kosovalı golcüsü , inde hayatını kaybeden 12 yaşındaki hakkında “Golümü, galibiyeti depremde vefat eden Miraç Can Dişçi'ye armağan ediyorum. Beni maçına bekliyordu, mesaj atmıştı. Bugün maça giderken komşusu mesaj attı, kardeşimiz depremde hayatını kaybetmiş. Bu çok acı bir olay. Maça giderken bunu öğrendim ve gerçekten çok kötü oldum" ifadelerini kullandı.

Vedat Muriç'ten Elazığ depremi itirafı

'nin golcü oyuncusu Vedat Murç, 'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından çarpıcı bir itirafta bulundu.

İşte Vedat Muriç'in açıklamaları;
"'da 'da yaralılara acil şifalar. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Golümü, galibiyeti de vefat eden 'ye armağan ediyorum. Beni Malatya maçına bekliyordu, mesaj atmıştı. Bugün maça giderken komşusu mesaj attı, kardeşimiz depremde hayatını kaybetmiş. Bu çok acı bir olay. Biz büyük bir ülkeyiz, toparlayacağız. Bir çocuğun böyle hayatını kaybetmesi insanı mahvediyor. Ölümün yaşı olmaz, her ölüm üzücüdür ama böylesi çok zor. Allah, insanın düşmanının başına vermesin. Çocuk sahibi olduktan sonra böyle bir olay sizi daha da derinden etkiliyor. Maça giderken bunu öğrendim ve gerçekten çok kötü oldum"

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