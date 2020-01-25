Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Miraç Dişli'nin duygulandıran fotoğrafı ortaya çıktı
Elazığ Maden'e bağlı Gezin beldesinde, enkaz altından sağ olarak çıkarıldıktan sonra hayatını kaybeden Miraç Dişli'nin (12), Türk Kızılayı gönüllüsü olduğu ortaya çıktı. Türk Kızılayı, Twitter'dan Miraç'ın Kızılay yelekli fotoğrafını paylaştı, fotoğrafa duygu dolu yorumlar yağdı.
Elazığ Maden'e bağlı Gezin beldesinde, enkaz altından sağ olarak çıkarıldıktan sonra hayatını kaybeden Miraç Dişli'nin (12), Türk Kızılayı gönüllüsü olduğu ortaya çıktı.
Türk Kızılayı, Twitter'dan Miraç'ın Kızılay yelekli fotoğrafını, "Geçen yıl düzenlediğimiz 'Hayalime dönüşen oyuncaklar' projemize katılan gönüllümüz Miraç'ın depremde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Allahtan rahmet, ailesine ve tüm Türk Kızılay camiasına bağsağlığı dileriz" mesajıyla paylaştı.
HASTANEYE KALDIRILDI FAKAT...
Elazığ'ın Maden ilçesinde Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazının altında kalan 6 aylık hamile Pınar Dişli ve oğlu 12 yaşındaki Miraç, 8 dakika arayla yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Miraç Dişli, kurtarılamadı.