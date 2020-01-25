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Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Miraç Dişli'nin duygulandıran fotoğrafı ortaya çıktı

Elazığ Maden'e bağlı Gezin beldesinde, enkaz altından sağ olarak çıkarıldıktan sonra hayatını kaybeden Miraç Dişli'nin (12), Türk Kızılayı gönüllüsü olduğu ortaya çıktı. Türk Kızılayı, Twitter'dan Miraç'ın Kızılay yelekli fotoğrafını paylaştı, fotoğrafa duygu dolu yorumlar yağdı.

25.01.2020 13:58 - Son Güncelleme: 25.01.2020 14:00
Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Miraç Dişli'nin duygulandıran fotoğrafı ortaya çıktı

Elazığ Maden'e bağlı Gezin beldesinde, enkaz altından sağ olarak çıkarıldıktan sonra hayatını kaybeden Miraç Dişli'nin (12), Türk Kızılayı gönüllüsü olduğu ortaya çıktı.

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Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Miraç Dişli'nin duygulandıran fotoğrafı ortaya çıktı

Türk Kızılayı, Twitter'dan Miraç'ın Kızılay yelekli fotoğrafını, "Geçen yıl düzenlediğimiz 'Hayalime dönüşen oyuncaklar' projemize katılan gönüllümüz Miraç'ın depremde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Allahtan rahmet, ailesine ve tüm Türk Kızılay camiasına bağsağlığı dileriz" mesajıyla paylaştı.

Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Miraç Dişli'nin duygulandıran fotoğrafı ortaya çıktı

Sosyal medya kullanıcıları da paylaşımın altına duygu yüklü yorumlar yazdı.

Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Miraç Dişli'nin duygulandıran fotoğrafı ortaya çıktı

HASTANEYE KALDIRILDI FAKAT...
Elazığ'ın Maden ilçesinde Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazının altında kalan 6 aylık hamile Pınar Dişli ve oğlu 12 yaşındaki Miraç, 8 dakika arayla yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Miraç Dişli, kurtarılamadı.

Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Miraç Dişli'nin duygulandıran fotoğrafı ortaya çıktı

Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı.

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