Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Miraç Dişli'nin duygulandıran fotoğrafı ortaya çıktı

HASTANEYE KALDIRILDI FAKAT...

Elazığ'ın Maden ilçesinde Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazının altında kalan 6 aylık hamile Pınar Dişli ve oğlu 12 yaşındaki Miraç, 8 dakika arayla yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Miraç Dişli, kurtarılamadı.