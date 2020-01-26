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  • 26.01.2020 13:25
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 13:25

'de flaş ayrılık! 'un yeni takımı belli oldu

'nin tecrübeli hocası tarafından kadroda düşünülmeyen 'un Çaykur Rize ile devam eden transfer görüşmelerinde anlaşma noktasına geldiği öğrenildi.

'de kadroda düşünülmeyen isimlerden 'un bir başka Süper Lig ekibi Çaykur Rise'a transferi an meselesi.

Sarı lacivertli takımda bir süredir takım arayışlarını sürdüren ve Başakşehir maçı kadrosunda da yer almayan Alper Potuk, eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.

Kiralık olacağı belirtilen anlaşmanın kısa sürede resmiyete kavuşması bekleniyor.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal dün yaptığı açıklamada, Alper Potuk transferini büyük ölçüde tamamladıklarını açıklamıştı.

Sezon başında yıllık ücretinde yüzde 40 indirim yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta forma yansı bulabilmişti.

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