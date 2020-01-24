TFF Harcama Limitleri konusunda Tahkim'den çıkan 16 milyon TL kararı sonrası Fenerbahçe hazırlıklarını hızlandırdı. Halen daha transfer yapma durumu bulunmayan sarı-lacivertliler buna rağmen her ihtimali göz önünde tutuyor.

Moses ve Damien Comolli'nin ayrılmalarıyla maaş konusunda rahatlayan Fenerbahçe, transferde tek bir isme yönelecek. Sol bek için Ricardo Rodriguez'i isteyen sarı-lacivertlilerle alakalı flaş bir gelişme olduğu aktarıldı.





Di Marzio kaynaklı haberde, Fenerbahçe ve Milan arasında sıcak görüşmelerin yeniden oluştuğu bildirildi. İsviçreli sol bekin Fenerbahçe'ye transferi konusunda yeşil ışığın yeniden yandığı ifade edildi.

Milan'ın Rodriguez konusunda Fenerbahçe'den somut bir resmi teklif beklediği belirtildi. (Milliyet)