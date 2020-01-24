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  • 24.01.2020 17:58
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 17:58

Son dakika gelişmesi: için düğmeye basıyor

Son dakika haberi... Harcama limitleri konusunda çalışmalarını sürdüren tek ini sol beke yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin Milan'lı sol bek için harekete geçmesi amaçlanıyor.

Son dakika transfer bombası

Harcama Limitleri konusunda Tahkim'den çıkan 16 milyon TL kararı sonrası hazırlıklarını hızlandırdı. Halen daha yapma durumu bulunmayan sarı-lacivertliler buna rağmen her ihtimali göz önünde tutuyor.

Moses ve Damien Comolli'nin ayrılmalarıyla maaş konusunda rahatlayan Fenerbahçe, transferde tek bir isme yönelecek. Sol bek için 'i isteyen sarı-lacivertlilerle alakalı flaş bir gelişme olduğu aktarıldı.

Di Marzio kaynaklı haberde, Fenerbahçe ve Milan arasında sıcak görüşmelerin yeniden oluştuğu bildirildi. İsviçreli sol bekin Fenerbahçe'ye transferi konusunda yeşil ışığın yeniden yandığı ifade edildi.

Milan'ın Rodriguez konusunda Fenerbahçe'den somut bir resmi teklif beklediği belirtildi. (Milliyet)

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