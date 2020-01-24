Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! İki imza birden

Transfer döneminin tamamlanmasına sayılı günler kala kadrosundaki eksikleri giderme çabası içerisinde olan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Falette'ye imza attırarak defans hattını güçlendiren sarı-lacivertli ekibin sol bek ve sağ kanat için arayışları sürüyordu. Daha önce Ricardo Rodriguez için girişimlerini sürdüren ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Moses'ın ayrılışının ardından aradığı ismi buldu... Yaz transfer sezonunda da aynı isimle görüşen Fenerbahçe'nin bu kez transferi sonlandırmak istediği aktarıldı! İşte detaylar...

24.01.2020 15:21 - Son Güncelleme: 24.01.2020 15:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





