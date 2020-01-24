Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! İki imza birden
Transfer döneminin tamamlanmasına sayılı günler kala kadrosundaki eksikleri giderme çabası içerisinde olan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Falette'ye imza attırarak defans hattını güçlendiren sarı-lacivertli ekibin sol bek ve sağ kanat için arayışları sürüyordu. Daha önce Ricardo Rodriguez için girişimlerini sürdüren ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Moses'ın ayrılışının ardından aradığı ismi buldu... Yaz transfer sezonunda da aynı isimle görüşen Fenerbahçe'nin bu kez transferi sonlandırmak istediği aktarıldı! İşte detaylar...
Fenerbahçe'de ocak transfer dönemi için çalışmalar hızla devam ediyor... Sarı lacivertliler, son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Kayserispor engelini aşarak adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
Kısıtlı mali bütçesi nedeniyle şimdiye dek sadece Simon Falette'yi kadrosuna dahil eden ancak henüz oyuncunun lisansını çıkartamayan Fenerbahçe, TFF'nin, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir." açıklamasının ardından çalışmalarına hız verdi.
Uzun uğraşlar sonucu İtalyan devi Milan'da forma giyen Şili asıllı İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i tavlayan sarı lacivertliler, finansal yönden elini güçlendirdiği andan itibaren oyuncuyu resmen kadrosuna katacak. Bu operasyonda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile yarışan Fenerbahçe, Rodriguez'e daha iyi fırsatlar sunarak 'seninle sözleşme imzalayacağız, bizi bekle' talimatını verdi ve oyuncudan onayı aldı.