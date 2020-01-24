Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları'nın gerçekleştirdiği toplantının ardından futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları'nın gerçekleştirdiği toplantının ardından futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı. Ayrıntılar geliyor... Beşiktaş'ta çanlar Abdullah Avcı için çalıyor! Eğer Göztepe'ye de yenilirse...
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