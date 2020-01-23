Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den son dakika sürprizi! Herkes Rodriguez'i beklerken...
Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yolunda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Falette ile sözleşme imzalayan ancak TFF'nin limit kararı nedeniyle transferi beklemeye alan sarı-lacivertli ekip, sol bek transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bir süredir Fenerbahçe'nin Milan'ın sol beki Rodriguez ile anlaşmaya vardığı konuşulurken, sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İşte son dakika gelişmeleri...
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla geçen ve üst üste üçüncü galibiyetini alarak çıkışını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
TFF'nin kararının kendilerine cuma gecesi tebliğ edildiğini aktaran Koç, şöyle konuştu: "Cuma günü bir saatlik bir sunum yaptık. Aslında değerlendirilen konular geçen cuma günü işlenmişti. Tam karar çıkmamıştı ama 1 hafta beklediler. Bizim başvurumuzu kısmen kabul ettiler, kısmen kabul etmediler. Ama daha da enteresanı geçmişte almış olduğumuz hak, bugün belirlenen bir limit var bizimle ilgili bir rakam ve o rakamın üzerine kabul edilen başvurularımızı ekleyip ama eski hesaplamadan başka şeyleri eksilttiler. Biz bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Gazetelerde yazdığı gibi limitimiz arttı, transfer yapabiliriz durumu halen söz konusu değil. Bize olan karşı olan tavrı ve tutumu anlamakta zorluk çekiyorum."
Lisans Kurulu'nun zor bir görev üstlendiğini anlatan Koç, "Onlar da mevcut talimatnamenin yanlışlar olduğunu bilmelerine rağmen yorum yapamıyor. Talimatnameyi olduğu gibi değerlendirmek durumundalar. Ancak bizim yaptığımız başvuruların uluslararası muhasebe kurallarına göre kabul edilememesi için hiç bir neden yok. İki ayrı bankayla ve münferit yaptığımız anlaşmalar var. Dolayısıyla acilen tahkime gideceğiz. Son durağımız tahkim ama gözün üzerinde kaş var intibasını görüyoruz. Niye bu kadar güçlükle yaklaşıyorlar, anlamakta zorlanıyoruz. Başvurumuz kabul edilseydi, bugün 40-50 milyon liralık bir harcama limitimiz olacaktı. Kesinlikle bize göre kabul edilmesi gereken kısım kabul edilmedi. Rakamımız arttı ama ne hikmetse daha önceki haklar tekrar hesaplanarak oradan düşürmeye gidildi. Anlayamıyoruz ve anlamakta güçlük çekiyoruz." ifadelerini kullandı.