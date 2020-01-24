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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer formülünü buldu! İşte o yöntem

TFF'nin harcama limiti ile ilgili verdiği karar nedeniyle transferde eli kolu bağlanan, kadrosuna kattığı Falette'ye hala lisans çıkartamayan Fenerbahçe'de transfer için yeni formül aranıyor. TFF'nin dün verdiği "16 milyonluk limit artırım kararı" ile de artıya geçemeyen sarı-lacivertli takımda bütçe yaratılması için birkaç futbolcunun gönderilmesi gündemde. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmeleri...

24.01.2020 10:28 - Son Güncelleme: 24.01.2020 10:28
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer formülünü buldu! İşte o yöntem

Fenerbahçe'ye 'harcama limiti' konusunda Tahkim Kurulu'ndan da beklenen müjde gelmedi. Sarı- lacivertli kulübün itirazını dün karara bağlayan kurul; itirazın kısmen kabul edilerek harcama limitine 16 milyon TL daha eklenmesine oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer formülünü buldu! İşte o yöntem

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Lisans Kurulu'nun daha önce kısmen kabul ettiği yapılandırma anlaşması ile harcama limitlerinin - 40 milyon TL'ye gerilediğini açıklamış ve, "50-55 milyon TL limit açılırsa iki transfer rahat yaparız. Mevcut şartlarda transfer yapma şansımız yok" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer formülünü buldu! İşte o yöntem

16 MİLYONLUK ARTIŞ TRANSFERE İMKAN TANIMIYOR!
Bakıldığı zaman, Fenerbahçe'ye yapılan bu 16 milyonluk artış, sarı-lacivertlilerin transfer yapmasına imkan tanımıyor. Yeni transfer yapılmasına imkan verilmediği gibi, Fenerbahçe'nin ceza almamasına da yetmeyecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer formülünü buldu! İşte o yöntem

Yapılan bu limit artışından sonra Fenerbahçe'de sapma oranı yüzde 21 şeklinde güncellendi ve bu da gelecek sezon için 2 puan silme ve transfer yasağı demek. 16 milyonluk artış olmasaydı 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilere bu artış şuan için 1 puan daha az ceza almasına olanak sağlayacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer formülünü buldu! İşte o yöntem

Sarı-lacivertli takımda harcama limitlerinin 16 milyon TL arttırılması transfer konusunda herhangi bir olumlu tablo yaratmamışken, hala ekside olan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu olmuştu.

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