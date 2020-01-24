Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer formülünü buldu! İşte o yöntem
TFF'nin harcama limiti ile ilgili verdiği karar nedeniyle transferde eli kolu bağlanan, kadrosuna kattığı Falette'ye hala lisans çıkartamayan Fenerbahçe'de transfer için yeni formül aranıyor. TFF'nin dün verdiği "16 milyonluk limit artırım kararı" ile de artıya geçemeyen sarı-lacivertli takımda bütçe yaratılması için birkaç futbolcunun gönderilmesi gündemde. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmeleri...
Fenerbahçe'ye 'harcama limiti' konusunda Tahkim Kurulu'ndan da beklenen müjde gelmedi. Sarı- lacivertli kulübün itirazını dün karara bağlayan kurul; itirazın kısmen kabul edilerek harcama limitine 16 milyon TL daha eklenmesine oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.
Yapılan bu limit artışından sonra Fenerbahçe'de sapma oranı yüzde 21 şeklinde güncellendi ve bu da gelecek sezon için 2 puan silme ve transfer yasağı demek. 16 milyonluk artış olmasaydı 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilere bu artış şuan için 1 puan daha az ceza almasına olanak sağlayacak.