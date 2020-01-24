Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer formülünü buldu! İşte o yöntem

Yapılan bu limit artışından sonra Fenerbahçe'de sapma oranı yüzde 21 şeklinde güncellendi ve bu da gelecek sezon için 2 puan silme ve transfer yasağı demek. 16 milyonluk artış olmasaydı 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilere bu artış şuan için 1 puan daha az ceza almasına olanak sağlayacak.