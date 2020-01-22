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  • 22.01.2020 19:30
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 19:31

Son dakika: 'in sözleşmesini uzattı

Son dakika haberine göre , 'a kiralandığı iddia edilen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu 'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray o ismin sözleşmesini uzattı!

Kulübü, sol bek oyuncusu 'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

"Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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