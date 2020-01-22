Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
"Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
"Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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