Süper Lig'in 18. haftasında Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kalan Galatasaray, lider Sivasspor'a yetişebilmek ve şampiyonluk potasına daha sıkı sarılabilmek adına takviyelere devam etmek istiyor.

Ara transfer döneminde Leipzig'den Marcelo Saracchi, Monaco'dan Henry Onyekuru ve Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'ya resmi sözleşme imzalatan Cimbom'da, son olarak gündeme altyapısından yetişen Arda Turan gelmişti.

ARDA ATEŞİ YAKTI

Sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarların yaptığı "Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir" paylaşımın ardından, Arda'nın "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" cevabıyla yanıt vermesi, transferin son raddeye geldiği düşüncesini akıllara getirmişti.

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray'da haftalardır gündemi meşgul eden transfer dedikodularında son nokta koyuldu.

Galatasaraylı kurmaylar, sosyal medyada Galatasaray taraftar grubu ve Arda ile geçen diyaloğu masaya yatırırken, kulüpte herkesin fikir ayrılığına düştüğü ve bu sebepten ötürü yıldız futbolcunun transferinin başka bahara kaldığı aktarıldı.

TERİM VE CENGİZ ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Başkan Mustafa Cengiz, Arda Turan ile ilgili yaşananlara dair özel bir toplantı düzenledi. Daha önce basına yaptığı açıklamada, "Arda'yı sadece ben değil, G.Saray camiası ve taraftarı da istemeli" diyen sarı kırmızılı teknik adamın Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda oynanacak Rizespor karşılaşması sonrasında konuya nokta koyacağı belirtildi.

SÜRPRİZ İSTİFA

Öte yandan Galatasaray'da sürpriz bir istifa yaşandı. Sarı kırmızılı yönetim kurulu üyesi Özgür Savaş Özüdoğu, görevinden istifa etti. Ankara'da yaşayan ve toplantıya katılamayan Özüdoğru, "Kimseyle kişisel sorunum yok. Başkanı ve yönetimdeki arkadaşlarımızın da başarılı olmasını istiyorum" dedi.