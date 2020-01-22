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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Arjantinli dünya yıldızı

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün akşam oynanan karşılaşmada Kayserispor'u 2-0'lık sonuçla geçerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, transferde de çalışmalara devam ediyor. TFF'nin limit kararı nedeniyle anlaştığı isimleri bekleten sarı-lacivertli ekip mali yapılandırma ile ilgili çıkacak kararı bekliyor. Simon Falette'ye imza attıran ancak henüz lisansını çıkartamayan Fenerbahçe için bir transfer iddiası da Arjantin basınından geldi. İşte detaylar...

22.01.2020 12:54 - Son Güncelleme: 22.01.2020 12:54
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Arjantinli dünya yıldızı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda rövanş karşılaşmasında Kayserispor'u ağırlamış ve mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Arjantinli dünya yıldızı

Çift kulvarda yarışmaya devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında da Gaziantep FK'yı mağlup etmiş ve şampiyonluk potasında kalarak gelecek haftalar için ümidini korumuştu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Arjantinli dünya yıldızı

Camiada yaşanan pozitif havanın yanı sıra, transferde işler istenildiği gibi gitmiyor... Sarı lacivertliler, şimdiye dek sadece Simon Falette'ye resmi imzayı attırırken, TFF'ye ismini bildirememişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Arjantinli dünya yıldızı

Mali anlamda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşma sonrasında basına yaptığı açıklamada bu konuda muzdarip olduklarını ve transferleri gerçekleştiremediklerini açıklamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Arjantinli dünya yıldızı

Ali Koç, basına yaptığı açıklamada, "Bankalarla yaptığımız anlaşmayı kısmen kabul ettiler. 40-50 milyonluk bir limit bekliyorduk ama şu an itibariyle transfer yapamıyoruz. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Televizyonlara çıkıp anlatacağız, artık dayanılmaz hale geldi, yeter" demişti.

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