Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Arjantinli dünya yıldızı

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün akşam oynanan karşılaşmada Kayserispor'u 2-0'lık sonuçla geçerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, transferde de çalışmalara devam ediyor. TFF'nin limit kararı nedeniyle anlaştığı isimleri bekleten sarı-lacivertli ekip mali yapılandırma ile ilgili çıkacak kararı bekliyor. Simon Falette'ye imza attıran ancak henüz lisansını çıkartamayan Fenerbahçe için bir transfer iddiası da Arjantin basınından geldi. İşte detaylar...

22.01.2020 12:54 - Son Güncelleme: 22.01.2020 12:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





