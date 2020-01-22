Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti.
Erzurumspor'un skoru 2-2'ye getiren golünden sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kameralara yansıyan görüntüsü gündem oldu.
Görüntülerde Avcının, "Ben böyle bir takım görmedim hocam" dediği görülüyor.
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