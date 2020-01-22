Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 22.01.2020 22:23
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 22:29

'nın bu görüntüsü olay oldu! "Ben böyle bir takım..."

son 16 turu rövanş maçında sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Erzurumspor'un skoru 2-2'ye getiren golünden sonra Beşiktaş Teknik Direktörü 'nın kameralara yansıyan görüntüsü gündem oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAbdullah Avcı'nın bu görüntüsü olay oldu! "Ben böyle bir takım..."
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri