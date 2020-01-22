Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da stopere son aday Almanya'dan
Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar son sürat devam ediyor. Gündeme gelen Mert Çetin, Godin ve Mustafi isimlerinden olumsuz sonuç alan sarı-kırmızılı ekip, aradığı stoperi Almanya'da buldu. Avusturyalı isimle prensipte anlaşan Galatasaray'ın transferi her an bitirebileceği iddia edildi.
22.01.2020 11:19
- Son Güncelleme: 22.01.2020 11:19
Christian Luyindama'nın Demokratik Kongo Milli Takımı ile çıktığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatması nedeniyle stoper arayan Galatasaray, Aleksandar Dragovic'in transferini bitirmek için artık gün sayıyor.
Roma'dan Mert Çetin, Sampdoria'dan Murillo ile yakından ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, son olarak Villarreal'den Funes Mori ile anılmıştı. Cimbom'un asıl hedefinin ise Aleksandar Dragovic olduğu ortaya çıktı.
Bayer Leverkusen'den izin alan Galatasaray'ın Alman ekibinde fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaştığı öğrenildi.
HANEDAR İŞBAŞINDA
Dragovic'in, "Galatasaray gibi marka olmuş, birbirinden değerli oyuncuları bulunan bir takımda oynamayı çok isterim" dediği ifade edildi. Şimdi sıra Leverkusen'e gelirken idari menajer Şükrü Hanedar'ın görüşmelerini sürdürdüğü ve her an anlaşma sağlanabileceği bildirildi.
Dragovic'i 1.5 yıllığına kadrosuna katmayı planlayan Cimbom'un yarım sezon için 500 bin olmak üzere 1.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.