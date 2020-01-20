Vedat Muric, Gaziantep ile oynanan maçta kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesine neden olan 2. sarı kartı bilinçli olarak gördüğü yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Vedat, "Planlı yapsam, gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bazı kişiler algı oluşturuyor" dedi.
KUPA İÇİN START VERİLDİ
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşalaşacağıon maçın hazırlıklarına Samandıra'da start verdi.
MOSES'TA FLAŞ GELİŞME
Inter'in kadrosuna katmak istediği Victor Moses için Fenerbahçe'den sağlık, Chelsea'den de tedavi raporu istediği iddia edildi.
KUPA İÇİN START VERİLDİ
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşalaşacağıon maçın hazırlıklarına Samandıra'da start verdi.
MOSES'TA FLAŞ GELİŞME
Inter'in kadrosuna katmak istediği Victor Moses için Fenerbahçe'den sağlık, Chelsea'den de tedavi raporu istediği iddia edildi.
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