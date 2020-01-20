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: Planlı yapsam forma çıkartırdım

, 2. sarı kartı bilinçli gördü iddialarına cevap verdi. Vedat, "Planlı yapsam, gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bazı kişiler algı oluşturuyor" dedi.

Planlı yapsam forma çıkartırdım
Vedat Muric, Gaziantep ile oynanan maçta kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesine neden olan 2. sarı kartı bilinçli olarak gördüğü yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Vedat, "Planlı yapsam, gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bazı kişiler algı oluşturuyor" dedi.

KUPA İÇİN START VERİLDİ
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşalaşacağıon maçın hazırlıklarına Samandıra'da start verdi.

MOSES'TA FLAŞ GELİŞME
Inter'in kadrosuna katmak istediği için Fenerbahçe'den sağlık, Chelsea'den de tedavi raporu istediği iddia edildi.

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