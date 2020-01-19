Vedat’tan tartışmalı kırmızı!

Vedat Muriç, ilk olarak 80. dakikada sarı görünce ve Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüştü. Kosovalı golcü, son bölümde rakip serbest vuruş kullanmak üzereyken topa vurdu ve 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Böylelikle Muriç'in sarı kart cezası ortadan kalktı ve oyuncu kırmızı karttan doğan 1 maçlık cezasını çekecek.
MURİÇ'İ BEKLEYEN TEHLİKE
Disiplin talimatnamesinin 37. maddesine göre bilinçli kart gören oyunculara 2 maç ceza veriliyor. Bu cezayı 2014'te Bursasporlu Josue almıştı.
MURİÇ'İ BEKLEYEN TEHLİKE
Disiplin talimatnamesinin 37. maddesine göre bilinçli kart gören oyunculara 2 maç ceza veriliyor. Bu cezayı 2014'te Bursasporlu Josue almıştı.
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