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’tan tartışmalı kırmızı!

Muriç, ilk olarak 80. dakikada sarı görünce ve maçında cezalı duruma düşmüştü. Kosovalı golcü, son bölümde rakip serbest vuruş kullanmak üzereyken topa vurdu ve 2. sarıdan gördü. 'in cezası ortadan kalktı ve oyuncu kırmızı karttan doğan 1 maçlık cezasını çekecek.

Vedat’tan tartışmalı kırmızı!
Vedat Muriç, ilk olarak 80. dakikada sarı görünce ve Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüştü. Kosovalı golcü, son bölümde rakip serbest vuruş kullanmak üzereyken topa vurdu ve 2. sarıdan gördü. 'in cezası ortadan kalktı ve oyuncu kırmızı karttan doğan 1 maçlık cezasını çekecek.



MURİÇ'İ BEKLEYEN TEHLİKE
Disiplin talimatnamesinin 37. maddesine göre bilinçli kart gören oyunculara 2 maç ceza veriliyor. Bu cezayı 2014'te Bursasporlu Josue almıştı.

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