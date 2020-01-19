Fenerbahçe deplasmanda Antep’i yıktı, şampiyonluk yolunda hata yapmadı!

F.Bahçe Süper Lig'in 2. yarısındaki ilk maçında Gaziantep'i deplasmanda 2-0 yendi. 40. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşu direği yaladı. 43'te Vedat Muriç kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Günay'ı geçemedi.
ASİST VEDAT MURİÇ'TEN
46'da Rodrigues boş kaleye yuvarladı. Top direğe çarptı. Vedat topu ağlara gönderdi ama pozisyon ofsayttı. 51'de Vedat Muriç'in ortasında Kruse'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu.
TWUMASİ YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
52'de Kayode altı pas üzerinden vurdu. Altay çıkardı. 65'te Twumasi'nin şutu direği yaladı... 67'de Twumasi kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı.
KRUSE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
72'de Kruse kaleci Günay'ı geçemedi... 1 dakika sonra ise Twumasi yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamadı. 90+3'te Ozan'ın pasında Vedat Muriç topu ağlara gönderdi.
1.5 YIL SONRA KAFAYLA ATTI
F.Bahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, 1.5 yıl aradan sonra kafayla gol attı. Max Kruse, Eylül 2018'den bu yana lig kariyerindeki ilk kafa golünü kaydetti. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı son kafa golünü Augsburg'a atmıştı.
ASİST VEDAT MURİÇ'TEN
46'da Rodrigues boş kaleye yuvarladı. Top direğe çarptı. Vedat topu ağlara gönderdi ama pozisyon ofsayttı. 51'de Vedat Muriç'in ortasında Kruse'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu.
TWUMASİ YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
52'de Kayode altı pas üzerinden vurdu. Altay çıkardı. 65'te Twumasi'nin şutu direği yaladı... 67'de Twumasi kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı.
KRUSE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
72'de Kruse kaleci Günay'ı geçemedi... 1 dakika sonra ise Twumasi yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamadı. 90+3'te Ozan'ın pasında Vedat Muriç topu ağlara gönderdi.
1.5 YIL SONRA KAFAYLA ATTI
F.Bahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, 1.5 yıl aradan sonra kafayla gol attı. Max Kruse, Eylül 2018'den bu yana lig kariyerindeki ilk kafa golünü kaydetti. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı son kafa golünü Augsburg'a atmıştı.
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