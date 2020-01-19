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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 00:03

Son dakika: 'da etti

'da , kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile görevinden ettiğini açıkladı. Havutçu yaptığı açıklamada "Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübü'ndeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım." ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'de flaş istifa!

'da , kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile görevinden ettiğini açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden Tayfur Havutçu imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübü'ndeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Çalışma sürecim boyunca desteklerini esirgemeyen başta Kasımpaşa taraftarı olmak üzere spor kamuoyuna ve Kasımpaşa yönetimine teşekkür eder, Kasımpaşa'ya gelecek maçlarında başarılar dilerim" ifadeleri yer aldı.

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