Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, kar yağışının etkili olduğu Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoldan çıktı.

Kazada yaralanan 6'sı futbolcu 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.





Kafilenin, Hatay'daki maçın ardından Sivas'a dönmek için yola çıktığı öğrenildi.

SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, U14 ve U15 takımlarını taşıyan otobüsün Hatay deplasmanı dönüşünde gece saatlerinde Sivas-Kayseri kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole indiği bildirildi.





Kazada yaralanan 4 sporcunun Numune Hastanesine, 2 sporcunun da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Hastanelere götürülen oyuncularımızın durumları iyi olup, 4'ü kontrollerin ardından taburcu edilmiştir. 2 oyuncumuzun kontrol süreci devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.



