Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertlilerde kart sınırında bulunan golcü futbolcu Vedat Muriç, 79. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kosovalı futbolcu, Kadıköy'deki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
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