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  • 18.01.2020 21:48
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 21:52

Son dakika: 'ye şoku! maçında forma giyemeyecek

Son dakika haberine göre 'de 18.hafta maçında , FK'nın konuğu oldu. Fenerbahçe'de gören önümüzdeki hafta oynanacak maçında forma giyemeyecek.

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