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  • 18.01.2020 23:04
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 23:04

'den gören ile ilgili çarpıcı yorum! "Attığı golden sonra haber gitmiştir"

, 'in 18. haftasında FK'yı 2-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Tecrübeli spor yorumcusu 90+4'te gören ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Maçı değil 'i konuşacağız. Bu imkanı verdiğiniz zaman tartışmalar olacaktır. Attığı golden sonra haber gitmiştir Vedat'a cezalı olduğu yönünde. Talimat böyle. Bizi dışına kurallarımız itiyor." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmaya 90+4'te Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi damga vurdu.

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