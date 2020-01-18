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  • 18.01.2020 19:07
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 19:07

Son dakika: 'e şoku! Fenerbahçe maçında yok

Son dakika haberine göre Malatyaspor maçında sarı kart gören ’in tecrübeli golcüsü , gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Başakşehir'e Demba Ba şoku!
Malatyaspor maçında sarı kart gören 'in tecrübeli golcüsü , gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadelede bir gol kaydeden ve 60. dakikada sarı kart gören İstanbul temsilcisinin tecrübeli forveti Demba Ba cezalı duruma düştü. Senegalli oyuncu, gelecek hafta Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Demba Ba, Malatyaspor mücadelesinin 67. dakikasında yerini Mehmet Topal'a bıraktı.

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