Gaziantep'te kritik 3 puan! Gaziantep 0-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Kruse ve Muriç'in golleriyle durumu 2-0 yapan Kanarya deplasmanda 3 puanla ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Fenerbahçe'de Vedat Muriç savunma arkasına sızdı. Arka direğe pasında topla buluşan Tolga'nın dar açıdan vuruşunda top üstten auta çıktı.







7. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ön direkte ters bir dokunuş yapan Jailson'un vuruşunu kaleci Altay son anda kornere çeldi.



9. dakikada Nabil Dirar, sol kanattan Emre'nin pasıyla son çizgiye indi, ardından içeri çevirdiği top ise yan ağlarda kaldı.



12. dakikada Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.







31. dakikada Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Muriç kafasını vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.



40. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahasında topla buluşan Serdar'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.