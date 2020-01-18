İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Crystal Palace, Manchester City'nin konuğu oldu.

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya milli oyuncu Cenk Tosun ilk 11'de başladı.

Yeni takımıyla ikinci maçına çıkan ve ilk kez 11'de görev alan Cenk, 39. dakikada takımını öne geçiren isim oldu.





Sağ kanattan duran top kullanan Crystal Palace'ta ceza sahası içinde Gary Cahill'ın attığı pası düzgün bir kafa vuruşuyla değerlendiren Cenk, takımını 1-0 öne geçirdi.