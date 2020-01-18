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  • 18.01.2020 19:16
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 19:16

yeni takımıyla ilk golünü 'ye attı

Milli oyuncu , formasıyla ikinci maçına 'in 23. haftasında oynanan karşılaşmasıyla çıktı. Yeni takımıyla ilk kez 11'de görev alan Cenk, 'nda oynanan müsabakanın 39. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

'Tosun Paşa' ilk golünü attı!

'in 23. haftasında , 'nin konuğu oldu.

'nda oynanan karşılaşmaya milli oyuncu ilk 11'de başladı.

Yeni takımıyla ikinci maçına çıkan ve ilk kez 11'de görev alan Cenk, 39. dakikada takımını öne geçiren isim oldu.

Sağ kanattan duran top kullanan Crystal Palace'ta ceza sahası içinde Gary Cahill'ın attığı pası düzgün bir kafa vuruşuyla değerlendiren Cenk, takımını 1-0 öne geçirdi.

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