Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sporda Şiddetsiz İletişim" projesi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sporda şiddetin yeri olmadığını belirten Altun, "Stadyumların, insanların ortak bir heyecanı ve coşkulu bir atmosferi paylaşacakları ortam olması beklenirken, utanç verici olayların oyunlara gölge düşürdüğüne şahit olabiliyoruz. Projemiz kapsamında "Rakibine Jest Yap" kampanyası ile rakibin oyunun ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatıyoruz. Kampanya ile futbolseverlere 'Futbola şiddetle değil, gönülden bağlan' diyoruz" dedi.



REKABET DEĞİL OYUN

Sporun rekabetten önce bir oyun olduğunu da hatırlatan Altun, "Oyunculardan taraftara ve aileden medyaya kadar şiddetin önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.



