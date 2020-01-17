Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 17.01.2020 20:20
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 20:20

- İttifak Holding | CANLI ANLATIM

'de ikinci yarının açılış maçında sahasında İttifak Holding 'u ağırlıyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

MKE Ankaragücü - Konyaspor | CANLI

'de ikinci yarının açılış karşılaşmasında Ankaragücü evinde 'u ağırlıyor.

Geride kalan 18 haftada ev sahibi 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 12 puan topladı ve 17. sırada kendine yer buldu. Konuk ekip Konyaspor ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 15 puan toplayarak 15. sırada yer aldı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor. Ulusoy'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çavuş yapıyor. İç Anadolu Derbisi beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

MKE ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR | CANLI

İLK 11'LER
Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Pinto, Pazdan, Kulusic, Sedat, Moke, Faty, Scarione, Kitsiou, İlhan Parlak

Konyaspor: Serkan, Volkan, Selim, Jonsson, Alper, Anicic, Skubic, Milosevic,Ömer Ali, Erdon Daci, Thuram

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor | CANLI ANLATIM
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri