Süper Lig'de ikinci yarının açılış karşılaşmasında Ankaragücü evinde Konyaspor'u ağırlıyor.

Geride kalan 18 haftada ev sahibi 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 12 puan topladı ve 17. sırada kendine yer buldu. Konuk ekip Konyaspor ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 15 puan toplayarak 15. sırada yer aldı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor. Ulusoy'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çavuş yapıyor. İç Anadolu Derbisi beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

MKE ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR | CANLI



İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Pinto, Pazdan, Kulusic, Sedat, Moke, Faty, Scarione, Kitsiou, İlhan Parlak

Konyaspor: Serkan, Volkan, Selim, Jonsson, Alper, Anicic, Skubic, Milosevic,Ömer Ali, Erdon Daci, Thuram