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  • 17.01.2020 20:34
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 20:43

'ın menajerinden flaş açıklaması

Medipol ile olan sözleşmesini fesheden ve 'a transfer olacağı konuşulan ile menajerinden bomba açıklamalar geldi. Tecrübeli futbolcunun menajeri , A Spor'a özel yaptığı açıklamada Arda'yı isteyen 2 kulüp olduğunu ancak önceliklerinin Galatasaray olduğunu ifade etti.

'ın menajeri transferle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Deneyimli futbolcu, Medipol 'den ayrılıp bonservisini eline almıştı. teknik direktörü Fatih Terim'le buzları eriten Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takıma döneceği iddia edilmişti. Deneyimli futbolcunun adı Galatasaray haricinde yurt dışından Boca Juniors ve Palmeiras'la anılmıştı. Arda Turan'ın menajerinden transferle ilgili flaş ifadeler geldi.

''ÖNCELİĞİMİZ GALATASARAY''
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, ''Arda'yı isteyen 2 kulüp var ama önceliğimiz Galatasaray.'' ifadelerini kullandı.

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