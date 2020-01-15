Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 eleme turu ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Antalya kampında Altay'ı 3-1, Adana Demirspor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, 19 Ocak Pazar günü ligde oynayacağı Denizlispor maçı öncesinde Rizespor deplasmanında ter dökecek. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...
RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son şampiyon Galatasaray ile Rizespor arasında oynanacak maç 15 Ocak Çarşamba (bugün) saat 20.30'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
Son 16 turu rövanş maçı ise 23 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray ile Çaykur Rizespor son olarak Süper Lig'de karşı karşıya gelmişti. 11 Kasım 2019'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
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