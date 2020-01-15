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Sıtma nedeniyle hastanede tedavi altına alınan , iyileşme sürecine girdi. Bu hafta sonu taburcu olacak Nijeryalı oyuncuya bir süre uçak yolculuğu yasak. maçı ile deplasmanını kaçıracak Onyekuru'nun Şubat ayında sarı-kırmızılı takıma döneceği öğrenildi.

Onyekuru müjdesi
Sıtma nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Onyekuru, iyileşme sürecine girdi. Bu hafta sonu taburcu olacak Nijeryalı oyuncuya bir süre uçak yolculuğu yasak. maçı ile deplasmanını kaçıracak 'nun Şubat ayında sarı-kırmızılı takıma döneceği öğrenildi. Bu gelişme teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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