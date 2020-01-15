Sıtma nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Onyekuru, iyileşme sürecine girdi. Bu hafta sonu taburcu olacak Nijeryalı oyuncuya bir süre uçak yolculuğu yasak. Ligde Denizlispor maçı ile Konya deplasmanını kaçıracak Onyekuru'nun Şubat ayında sarı-kırmızılı takıma döneceği öğrenildi. Bu gelişme teknik heyetin yüzünü güldürdü.
- Spor
- 15.01.2020
- Gazete
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