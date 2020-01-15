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  • 15.01.2020 11:43
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 11:45

Son dakika transfer haberi: 'ta limit krizi! transfer iptal oldu

Son dakika haberine göre 'la anlaşma sağlayan Yeni Malatya'un Brezilyalı oyuncusu 'nin transferi TFF'nin limit kararı nedeniyle iptal oldu. Açıklamayı Guilherme'nin menajeri yaptı.

'ın transfer gündeminde yen alan Yeni Malatya'un Brezilyalı yıldızı için menajerinden açıklama geldi.

Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin menajerı Marcelo Robalinho, harcama kısıtlamaları nedeniyle Beşiktaş'la anlaşamadıklarını ve Brezilyalı yıldızın Yeni Malatyaspor'da devam edeceğini açıkladı.

İşte Robalinha'nun sosyal medya hesabından transferle ilgili attığı tweet:

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