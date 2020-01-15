Beşiktaş'ın transfer gündeminde yen alan Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme için menajerinden açıklama geldi.
Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin menajerı Marcelo Robalinho, harcama kısıtlamaları nedeniyle Beşiktaş'la anlaşamadıklarını ve Brezilyalı yıldızın Yeni Malatyaspor'da devam edeceğini açıkladı.
İşte Robalinha'nun sosyal medya hesabından transferle ilgili attığı tweet:
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