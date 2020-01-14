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  • 14.01.2020 23:15
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 23:35

Euroleague'de liderliğini sürdürdü! (MS: Anadolu Efes 88-68 Milano)

'nin 19. haftasında , ilk yarısı 42-33 biten karşılaşmada n ekibi Milano'yu 88-68 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Euroleague'de Anadolu Efes liderliğini sürdürdü!

'nin 19. haftasında , ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 20 sayı farkla 88-68 yendi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligde 16. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Konuk ekip ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya Simon ve Anderson'un basketleriyle başlayan Anadolu Efes, Singleton'un 5. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 7 sayıya (12-5) yükseltti. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle geçildi ve ilk çeyreği lacivert-beyazlılar 16-15 üstün kapattı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Singleton'un basketleriyle başlayan ev sahibi ekip, Larkin'in 12. dakikadaki dış atışıyla farkı 5 sayıya yükseltti: 24-19. Anadolu Efes, Singleton'un çok iyi bir performans ortaya koyduğu çeyrekte 26 sayı kaydetti ve soyunma odasına 42-33 önde gitti.

İkinci yarıya Larkin'in sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 47-35. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, final periyoduna 65-49 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, parkeden 88-68 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 23 sayı kaydeden Larkin oldu.

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