Arda için Terim’den talep gelmedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan ile ilgili "Son değerlendirme toplantımızda da Arda Turan konusunda bir değerlendirme olmamıştır. Teknik heyetimizden de bir talep olmadı" dedi. Fatih Terim, Arda Turan için "Futbolu Galatasaray'da bırakmasını isterim" ifadelerini kullanmıştı.
BABEL: HER ZAMAN AJAX TARAFTARIYDIM
G.Saray'dan Ajax'a kiralanan Babel, "Ben her zaman Ajax taraftarıydım. İyi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. G.Saray'da işler iyi gitmiyordu" dedi.
DAKAR'DA 6. ETABIN GALİBİ PETERHANSEL
Suudi Arabistan'da düzenlenen 42. Dakar Rallisi'nin 6. etabı, Hail kenti ile başkent Riyad arasındaki 477 kilometrelik parkurda yapıldı. Otomobil sınıfında birinciliği, Fransız Peterhansel elde etti. Motosiklette ise ABD'li Ricky Brabec kazandı.
KASIMPAŞA TARKAN'LA SÖZLEŞME İMZALADI
Kadrosunda büyük bir değişime giden Kasımpaşa, Avusturya ekiplerinden Austria Wien'de oynayan 25 yaşındaki futbolcu Tarkan Serbest ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tarkan geçtiğimiz sezon da kiralık olarak Kasımpaşa formasını giymişti.
RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI ÖZKAHYA'NIN
Türkiye Kupası'nda hakemler bell oldu. Başakşehir-Kırklareli: Mustafa Öğretmenoğlu, Sivas-Malatya: Özgür Yankaya, Kayseri-F.Bahçe: Bahattin Şimşek, Alanya-Kasımpaşa: Tugay Numanoğlu, Erzurum-Beşiktaş: Koray Gençerler, Rize-G.Saray: Halis Özkahya, Antalya-Göztepe: Volkan Bayarslan, Trabzon-Denizli: Suat Arslanboğa.
BABEL: HER ZAMAN AJAX TARAFTARIYDIM
G.Saray'dan Ajax'a kiralanan Babel, "Ben her zaman Ajax taraftarıydım. İyi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. G.Saray'da işler iyi gitmiyordu" dedi.
DAKAR'DA 6. ETABIN GALİBİ PETERHANSEL
Suudi Arabistan'da düzenlenen 42. Dakar Rallisi'nin 6. etabı, Hail kenti ile başkent Riyad arasındaki 477 kilometrelik parkurda yapıldı. Otomobil sınıfında birinciliği, Fransız Peterhansel elde etti. Motosiklette ise ABD'li Ricky Brabec kazandı.
KASIMPAŞA TARKAN'LA SÖZLEŞME İMZALADI
Kadrosunda büyük bir değişime giden Kasımpaşa, Avusturya ekiplerinden Austria Wien'de oynayan 25 yaşındaki futbolcu Tarkan Serbest ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tarkan geçtiğimiz sezon da kiralık olarak Kasımpaşa formasını giymişti.
RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI ÖZKAHYA'NIN
Türkiye Kupası'nda hakemler bell oldu. Başakşehir-Kırklareli: Mustafa Öğretmenoğlu, Sivas-Malatya: Özgür Yankaya, Kayseri-F.Bahçe: Bahattin Şimşek, Alanya-Kasımpaşa: Tugay Numanoğlu, Erzurum-Beşiktaş: Koray Gençerler, Rize-G.Saray: Halis Özkahya, Antalya-Göztepe: Volkan Bayarslan, Trabzon-Denizli: Suat Arslanboğa.
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