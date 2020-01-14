

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, konuk ettiği TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.



KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

21'inci dakikada ani gelişen Başakşehir atağında Aleksic'in orta sahada kazandığı topu önünde bulan Gulbrandsen'in ceza sahasına girer girmez çektiği şutunda meşin yuvarlak kaleci İbtahim'den döndü.



24'üncü dakikada Robinho'nun pasıyla topla buluşan Berkay Özcan'ın ceza sahası yayının gerisinden plase şutunda meşin yuvarlağı İbrahim yatarak kurtarmayı başardı.







30'uncu dakikada Uğur'un sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Robinho'nun kafa vuruşunda top kaleci İbrahim'de kaldı.



31'inci dakikada Azubuike'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Berkay'ın şutu savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Kerim Frei'nin yerden sert ve düzgün şutu az farkla yandan dışarı gitti.



45+1'inci dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Robinho'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Berkay Özcan'ın rakiplerinden sıyrılarak kaleyi cepheden gören bir noktadan sağ ayağıyla çektiği şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.







53'üncü dakikada Kerim Frei'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Aleksic'in yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



69'uncu dakikada Visca'nın ortasında altı pas üzerinde Ba'nın tek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından pozisyon ofsayt olduğundan dolayı gol geçerli sayılmadı.



79'uncu dakikada Başakşehir golü buldu. Kerim Frei'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topa buluşan Aleksic'in bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim'in solundan filelerle buluştu: 1-0.



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81'inci dakikada Caner'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mert Sinan'ın sağ ayağıyla plase şutu filelerle buluştu. VAR incelemesinin ardından pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.



90+3'üncü dakikada Visca'nın ara pasıyla ceza sahası içerisine giren Ba'nın kaleciden sıyrılarak yaptığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.





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90+5'inci dakikada deplasman ekibi skoru 1-1'e getirdi. Ceza sahasına yollanan topta, Enis'in kafayla indirdiği topu önünde bulan Deniz'in tek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.