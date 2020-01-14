Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da yeni transferler Saracchi, Sekidika ve Onyekuru maç kadrosunda yer almadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da yeni transferler Saracchi, Sekidika ve Onyekuru maç kadrosunda yer almadı.
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