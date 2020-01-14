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  • 14.01.2020 15:57
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 16:02

'da yeni ler kadrosunda yok

'nda yarın 'la deplasmanda karşılaşacak 'da yeni ler Saracchi, Sekidika ve Onyekuru maç kadrosunda yer almadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da yeni transferler Saracchi, Sekidika ve Onyekuru maç kadrosunda yer almadı.

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