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Medipol Başakşehir'li futbolcu Danijel Aleksic'ten muhteşem gol

Medipol Başakşehir'li futbolcu Danijel Aleksic'ten muhteşem gol

14.01.2020 17:48

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir sahasında Kırklarelispor'u ağırladı. Medipol Başakşehir'li futbolcu Danijel Aleksic karşılaşmanın 79. dakikasında takımını muhteşem bir golle öne geçirdi. İşte Aleksic'in Kırklarelispor ağlarını sarsan muhteşem golü...


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