Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılıklı atakların ve gol pozisyonlarının olduğu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun soluna yatarak direk dibinde topu çeldi.







26. dakikada Lopes sağdan ortaladı. Arka direkte Emre kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.

34. dakikada Kayserispor, Lopes'in kafa vuruşu ile golü buldu. Ancak hakem Bahattin Şimşek, VAR'ın uyarısı ile pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.







39. dakikada Hasan Hüseyin, ceza alanı dışından sol ayağı ile sert bir şut çıkardı. Top, üstten az farkla auta gitti.