Haberler Video Kırklarelispor Başakşehir karşısında Deniz Ataç'ın golüyle beraberliği yakaladı! (90+5 Gol: Deniz Ataç)
Kırklarelispor Başakşehir karşısında Deniz Ataç'ın golüyle beraberliği yakaladı! (90+5 Gol: Deniz Ataç)

Kırklarelispor Başakşehir karşısında Deniz Ataç'ın golüyle beraberliği yakaladı! (90+5 Gol: Deniz Ataç)

14.01.2020 18:02

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir sahasında Kırklarelispor'u ağırladı. Kırklarelispor'a beraberliği getiren gol uzatma dakikalarında Deniz Ataç'ın ayağından geldi. İşte Kırklarelispor'u rövanş maçı için umutlandıran gol...


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