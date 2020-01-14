Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir sahasında Kırklarelispor'u ağırladı. Kırklarelispor'a beraberliği getiren gol uzatma dakikalarında Deniz Ataç'ın ayağından geldi. İşte Kırklarelispor'u rövanş maçı için umutlandıran gol...
Kırklarelispor Başakşehir karşısında Deniz Ataç'ın golüyle beraberliği yakaladı! (90+5 Gol: Deniz Ataç)14.01.2020 18:02
- Başakşehir'e evinde şok! UZATMA DAKİKALARI İZLE | Medipol Başakşehir 1 - 1 GMG Kırklarelispor (MAÇ SONUCU)
- Kırklarelispor Başakşehir karşısında Deniz Ataç'ın golüyle beraberliği yakaladı! (90+5 Gol: Deniz Ataç)
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