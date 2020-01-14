Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Yeni transferleriyle Süper Lig'in ikici yarısına iyi başlamak isteyen Galatasaray, Rize deplasmanında galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Rize GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...

RİZESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Rizespor Galatasaray maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma atv kanalından canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR, TÜRKİYE KUPASI'NDA İLERLEMEK İSTİYOR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, hedeflerinin üst tura yükselmek olduğunu söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligi ve kupayı birlikte götürmek istediklerini belirtti.

Kupada son 16 turunda Galatasaray ile çok zorlu iki maça çıkacaklarını ifade eden Bakır, "Kupada zor bir kura çektiğimizin farkındayız. Çok iyi ve geniş bir kadroya sahipler. Oyuncu takviyeleri ile daha da güçlendiler. Galatasaray çok güçlü bir rakip ama biz zoru başararak kupada ilerlemek istiyoruz. İlk maç kendi sahamızda, avantajlı bir skor elde edersek turun geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Bakır, kadroya iki önemli oyuncu kattıklarına işaret ederek, Skoda ve Harmash'ın, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde forma giyebileceklerini kaydetti.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak müsabaka, yarın saat 20.30'da başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI

15 Ocak Çarşamba:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

16 Ocak Perşembe:

18.00 Antalyaspor-Göztepe (Akdeniz Üniversitesi)

20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

Kupada son 16 turunun ikinci maçları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak.