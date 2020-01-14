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  • 14.01.2020 10:06
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 10:06

maçı hangi kanalda? 2020 FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında ile karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Peki, hangi kanalda? 2020 FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe-Kayserispor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Kayserispor maçına saatler kaldı. Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak. İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? 2020 FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Kayserispor-Fenerbahçe maçı bugün saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

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