Fenerbahçe Kayserispor maçına saatler kaldı. Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak. İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? 2020 FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Kayserispor-Fenerbahçe maçı bugün saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek.
Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
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