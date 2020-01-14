Fenerbahçe Kayserispor maçına saatler kaldı. Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak. İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? 2020 FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Kayserispor-Fenerbahçe maçı bugün saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.