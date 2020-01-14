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  • 14.01.2020 14:41
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 14:41

kupa hazırlıklarını tamamladı

son 16 maçında Çaykur Rize'a konuk olacak , bugün gerçekleştirdiği antrenmanla birlikte maç hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray kupa hazırlıklarını tamamladı

, Süper Lig takımlarından Çaykur Rize ile yarın oynayacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, Karadeniz temsilcisiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını bitirdi.

Salonda başlayan çalışma, daha sonra sahaya taşındı ve gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, akşam üzeri özel uçakla Antalya'dan Trabzon'a gidecek ve kara yolu ile Rize'ye geçerek kampa girecek.

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