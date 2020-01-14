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  • 14.01.2020 22:53
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 23:10

'tan flaş açıklaması!

Son dakika haberine göre , Serie A'nın 19. haftasında oynanan Roma maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edilen milli oyuncu 'ın Profesör Dr. Christian Fink tarafından Juventus doktoru Tzouroudis'in gözetiminde başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. 21 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüşünün 6-7 ayı bulacağı belirtildi.

Juventus'tan flaş Merih Demiral açıklaması!

, Serie A'nın 19. haftasında oynanan Roma maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edilen milli oyuncu 'ın Profesör Dr. Christian Fink tarafından Juventus doktoru Tzouroudis'in gözetiminde başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

21 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüşünün 6-7 ayı bulacağı belirtildi.

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