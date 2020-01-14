Juventus'tan flaş Merih Demiral açıklaması!

Juventus, Serie A'nın 19. haftasında oynanan Roma maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edilen milli oyuncu Merih Demiral'ın Profesör Dr. Christian Fink tarafından Juventus doktoru Tzouroudis'in gözetiminde başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

21 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüşünün 6-7 ayı bulacağı belirtildi.

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