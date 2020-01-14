Juventuslu Merih Demiral, Roma maçında sahaya çıktı. Gol atıp sakatlandı. Takım arkadaşı Ronaldo, elinden tutup acısını paylaştı. Mesaj da yazdı: Geçmiş olsun kardeşim.
Twitter;
Çok geçmiş olsun... Yazık oldu Merih'e...
Juve'de formayı kapmıştı. Şanssızlık...
Merih Demiral çok daha güçlü dönecektir.
Sağlamdır Merih. Euro 2020'ye yetişir.
Bu olmadı işte. Milli Takım için üzücü...
MERİH DEMİRAL ŞOKU
Roma maçında sakatlanan yıldız oyuncu Euro 2020'de yok. Abdülkadir, Yusuf ve Dorukhan'dan sonra 4. şoku yaşadık...
Merih Demiral şoku... Juventus'un Roma ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan milli oyuncumuz Merih Demiral'ın dün çekilen MR'ında çapraz bağlarının koptuğu ortaya çıktı. 'Milli duvar' sezonu kapattı. Yıldız oyuncu da ayrıca menisküs yırtığının olduğu belirlendi.
MİLLİ TAKIM SADECE 3 GOL YEDİ
Merih ve Çağlar'lı stoper hattı Euro 2020 Elemeleri'nde başarıyla mücadele etti. Milli Takım elemelerde 3 gol yemişti. Merih'in Euro 2020'de forma giyemeycek olması büyük handikap.
SAKAT SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Milli Takım'da Euro 2020 öncesi 4 oyuncu sakat durumda... Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür büyük bir ihtimalle sakatlıkları nedeniyle Euro 2020'de oynayamayacak.
ÇABUK DÖN PANTER!
Merih Demiral'ın milli takımdan partneri Çağlar Söyüncü sakatlık haberi sonrası, "Çabuk dön panter" yorumunda bulundu.
Galatasaray, Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun Merih" paylaşımı yaptı.
Juventus'un ezeli rakibi İnter ise, twitter hesabından Merih'e geçmiş olsun mesajı attı.
Yusuf Yazıcı, "Ne kadar cesur olduğunu biliyoruz. Daha güçlü döneceksin" dedi.
Twitter;
Çok geçmiş olsun... Yazık oldu Merih'e...
Juve'de formayı kapmıştı. Şanssızlık...
Merih Demiral çok daha güçlü dönecektir.
Sağlamdır Merih. Euro 2020'ye yetişir.
Bu olmadı işte. Milli Takım için üzücü...
MERİH DEMİRAL ŞOKU
Roma maçında sakatlanan yıldız oyuncu Euro 2020'de yok. Abdülkadir, Yusuf ve Dorukhan'dan sonra 4. şoku yaşadık...
Merih Demiral şoku... Juventus'un Roma ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan milli oyuncumuz Merih Demiral'ın dün çekilen MR'ında çapraz bağlarının koptuğu ortaya çıktı. 'Milli duvar' sezonu kapattı. Yıldız oyuncu da ayrıca menisküs yırtığının olduğu belirlendi.
MİLLİ TAKIM SADECE 3 GOL YEDİ
Merih ve Çağlar'lı stoper hattı Euro 2020 Elemeleri'nde başarıyla mücadele etti. Milli Takım elemelerde 3 gol yemişti. Merih'in Euro 2020'de forma giyemeycek olması büyük handikap.
SAKAT SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Milli Takım'da Euro 2020 öncesi 4 oyuncu sakat durumda... Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür büyük bir ihtimalle sakatlıkları nedeniyle Euro 2020'de oynayamayacak.
ÇABUK DÖN PANTER!
Merih Demiral'ın milli takımdan partneri Çağlar Söyüncü sakatlık haberi sonrası, "Çabuk dön panter" yorumunda bulundu.
Galatasaray, Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun Merih" paylaşımı yaptı.
Juventus'un ezeli rakibi İnter ise, twitter hesabından Merih'e geçmiş olsun mesajı attı.
Yusuf Yazıcı, "Ne kadar cesur olduğunu biliyoruz. Daha güçlü döneceksin" dedi.
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