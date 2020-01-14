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Merih Demiral'ın sakatlığının ardından De Ligt'tan skandal paylaşım

Milli yıldızımız Merih Demiral'ın Juventus'un Roma ile oynadığı karşılaşmanın 15. dakikasında talihsiz bir şekilde sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından yapılan kontrollerinde çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Başarılı futbolcu sezonu kapatırken, sosyal medyada kendisine geçmiş olsun mesajları yağdı. Takım arkadaşı De Ligt'ın paylaşımı ise büyük tepki çekti.

14.01.2020 09:39 - Son Güncelleme: 14.01.2020 09:39
Merih Demiral'ın sakatlığının ardından De Ligt'tan skandal paylaşım

Serie A'da Roma ile Juventus'un karşı karşıya geldiği maçta Merih Demiral şoku yaşandı.

Merih Demiral'ın sakatlığının ardından De Ligt'tan skandal paylaşım

Son dönemde gösterdiği performansla Matthijs De Ligt'i yedek bırakan Merih Demiral, Roma maçında da sahaya 11'de çıktı.

Merih Demiral'ın sakatlığının ardından De Ligt'tan skandal paylaşım

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan milli oyuncu, 15. dakikada şanssız bir an yaşadı.

Merih Demiral'ın sakatlığının ardından De Ligt'tan skandal paylaşım

Müsabakanın 15. dakikasında yaşanan hava topunda yere inerken zemine ters basan Milli futbolcumuz Merih Demiral yerde kaldı.

Merih Demiral'ın sakatlığının ardından De Ligt'tan skandal paylaşım

Bu anlarda imdada Merih'in Portekizli takım arkadaşı Cristiano Ronaldo yetişti.

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