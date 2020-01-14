Merih Demiral'ın sakatlığının ardından De Ligt'tan skandal paylaşım

Milli yıldızımız Merih Demiral'ın Juventus'un Roma ile oynadığı karşılaşmanın 15. dakikasında talihsiz bir şekilde sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından yapılan kontrollerinde çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Başarılı futbolcu sezonu kapatırken, sosyal medyada kendisine geçmiş olsun mesajları yağdı. Takım arkadaşı De Ligt'ın paylaşımı ise büyük tepki çekti.

14.01.2020 09:39 - Son Güncelleme: 14.01.2020 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





