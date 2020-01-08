DHA'nın haberine göre; Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli Simon Falette, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, kulübünde mutsuz olan Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. 27 yaşındaki stoperin sağlık kontrolü ve imzanın ardından Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

SIMON FALETTE KİMDİR?

Simon Falette 27 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Simon Falette, 2017 yılında Metz'den 2.7 milyon euro karşılığında Frankfurt'a transfer oldu. Bu sezon Frankfurt formasıyla ligde sadece 1 maça çıkan Simon Falette, kariyerinde daha önce Fransız kulüpleri Metz, Brest, Lorient ve Laval kulüplerinde forma giydi. Transfermarkt güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Simon Falette'nin, Frankfurt ile 2021'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.