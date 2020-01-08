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  • 08.01.2020 14:08
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 15:08

'den son dakika haberi! 'da...

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren 'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği futbolculardan biri olan 'nin 'a geldiği belirtildi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Simone Falette kimdir? İşte detaylar...

Flaş gelişme! F.Bahçe için İstanbul'da...

DHA'nın haberine göre; Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli , 'a geldi. , kulübünde mutsuz olan Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. 27 yaşındaki stoperin sağlık kontrolü ve imzanın ardından Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

SIMON FALETTE KİMDİR?

Simon Falette 27 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Simon Falette, 2017 yılında Metz'den 2.7 milyon euro karşılığında Frankfurt'a transfer oldu. Bu sezon Frankfurt formasıyla ligde sadece 1 maça çıkan Simon Falette, kariyerinde daha önce Fransız kulüpleri Metz, Brest, Lorient ve Laval kulüplerinde forma giydi. Transfermarkt güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Simon Falette'nin, Frankfurt ile 2021'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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