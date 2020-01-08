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  • 08.01.2020 13:40
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 13:40

Son dakika haberi: , 'dan ve Taşdemir'i istedi!

Son dakika gelişmesi... Hes Kablo , 'dan Taşdemir ile orta saha 'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

İşte yeni adresi

Sezon başında İsmail Çipe ve Ramazan Emirhan Civelek'i 'dan kiralık olarak eden , şimdi de sol bek Taşdemir ile orta saha 'ı da kadar kadrosuna katmak istiyor.

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin de alınmasına onay verdiği Jimmy ve Emre için ikinci kez nabız yoklandı. Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir ismi daha önce Mensah'ın takas edilmesi için isimleri gündeme gelmişti.

'da bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray'dan gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına yön verecek.

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