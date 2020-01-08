ASpor CANLI YAYIN

Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesiyle birlikte takımlar hazırlıklarını sürdürmek için kampa girdiler. Devre arası çalışmalarına Antalya'da devam eden Trabzonspor, bugün Süper Lig'de şampiyonluk da yaşamış TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'la hazırlık maçında karşılaşacak.

İŞTE İLK 11'LER;

Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim. Obi Mikel, Kerem, Ndiaye, Fıratcan, Ekuban

Bursaspor: Çağlar, Cüneyt, Diarra, İsmail, Onur, Selçuk, Emirhan, Recep, Burak K., Özer, Selezynov

MAÇA SEYİRCİ ALINMAYACAK

Trabzonspor'dan hazırlık maçıyla ilgili yapılan açıklamada, müsabakanın oynanacağı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacağı belirtildi.