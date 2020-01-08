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  • 08.01.2020 14:22
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 14:33

- hazırlık maçı canlı izle

Süper Lig'in ara vermesinin ardından takımlar hazırlık maçları ile ikinci yarı için form tutuyor. Devre arası çalışmalarına Antalya'da devam eden , bugün ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor-Bursaspor hazırlık maçını Aspor'dan canlı izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesiyle birlikte takımlar hazırlıklarını sürdürmek için kampa girdiler. Devre arası çalışmalarına Antalya'da devam eden , bugün Süper Lig'de şampiyonluk da yaşamış TFF 1. Lig ekibi 'la hazırlık maçında karşılaşacak.

İŞTE İLK 11'LER;

Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim. Obi Mikel, Kerem, Ndiaye, Fıratcan, Ekuban

Bursaspor: Çağlar, Cüneyt, Diarra, İsmail, Onur, Selçuk, Emirhan, Recep, Burak K., Özer, Selezynov

MAÇA SEYİRCİ ALINMAYACAK

Trabzonspor'dan hazırlık maçıyla ilgili yapılan açıklamada, müsabakanın oynanacağı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacağı belirtildi.

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