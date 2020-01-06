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  • 06.01.2020 22:35
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 22:35

oynadı , Serie A'da 3 puanı 4 golle aldı

'nin (Serie A) 18. haftasında , Cagliari'yi 4-0 mağlup etti. Juventus'un Portekizli futbolcusu Ronaldo, İtalya liginde ilk kez hat-trick yaptı. Öte yandan Milli futbolcumuz karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Merih oynadı Juventus 3 puanı 4 golle aldı

'nin (Serie A) 18. haftasında , Cagliari'yi 4-0 mağlup etti.

Puan tablosunun 2. basamağındaki Juventus, 6. sıradaki Cagliari'yi ağırladı.

MERİH 90 DAKİKA OYUNDA KALDI
Milli futbolcu 'ın 90 dakika formasını giydiği Juventus, 'nun 49, 67 (penaltıdan) ve 82, Higuain'in 81. dakikada attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Portekizli forvet oyuncusu Ronaldo, Serie A'da ilk, kariyerinde 56. kez hat-trick yaptı.

Peş peşe 3. maçını kazanan Juventus, puanını 45'e yükseltti.



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