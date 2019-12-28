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Arda Turan 8.5 yıl sonra Galatasaray'da! "Yuvama döndüm..."

Sarı-Kırmızılılar’la el sıkışan tecrübeli futbolcu yakın çevresine “Yuvama döndüm” dedi. 1.5 yıllık sözleşmeye imzalayacak olan Arda'ya maaşı Türk Lirası üzerinden ödenecek.

Yuvama döndüm

Ve Arda Turan yeniden Galatasaray'da... Başakşehir formasını giyen yıldız futbolcu 8.5 yıllık ayrılığın ardından yuvasına döndü.

KISA SÜREDE İMZAYI ATACAK
Transferini yakın çevresine açıklayan Arda Turan, "Yuvama döndüm. Başakşehir ve Galatasaray anlaştı" dedi. 33 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.



BEYAZ BİR SAYFA AÇACAK
Arda'ya Türk Lirası üzerinden düşük bir maaş ödeneceği öğrenildi. Adı son yıllarda sürekli skandallara karışan tecrübeli yıldızın kariyerinde beyaz bir sayfa açmak istediği belirtiliyor.



Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzlar işte bu görüntü sonrasında erimişti.

Arda 8.5 yıl sonra döneceği G.Saray'da 66 numaralı formayı giyecek.

TARAFTARLAR TRANSFERE KARŞI
Arda'nın G.Saray ile anlaşmasına Sarı- Kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi,
G.Saraylı taraftarlar, Arda Turan'ın transferine karşı çıkıyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Fatih Terim affetmiş olabilir ancak biz affetmedik" ifadesi dikkat çekiyor.

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