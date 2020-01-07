Arda Turan kimdir, kaç yaşında? Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Galarasaray-Medipol Başakşehir maçında tecrübeli futbolcu Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in elini öpmüş bu hareketi 'Arda Turan Galatasaray'a geri mi dönüyor' olarak yorumlanmıştı. Medipol Başakşehir Kulübü, tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. Gözler Arda Turan transferinde akıbetin ne olacağına çevrildi. Peki, Arda Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Arda Turan'ın hayat hikayesi...

ARDA TURAN TRANSFERİNDE SON DURUM

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

ARDA TURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Arda Turan, 30 Ocak 1987 tarihinde İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde dünyaya geldi. Babası Türk Hava Yolları'ndan emekli, annesi ev hanımı ve kardeşi oyuncu olan Arda Turan, lise eğitimini Fatih ilçesindeki Şehremini Lisesi'nde tamamlamıştır.

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