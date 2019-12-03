Arda Turan, Galatasaray'a geri mi dönüyor? O isim canlı yayında açıkladı

Bir dönemin kendinden çok şey beklenen 'Genç Arda'sı şimdilerde yokları oynuyor. Barcelona'da dikiş tutturamayan ve Medipol Başakşehir'de kiralık oynamaya başlayan Arda Turan'ın sözleşmesi sona erdikten sonra ne yapacağı merak konusu. Barcelona'nın Arda Turan'ı istemediği bilinen bir gerçek. Öte yandan Fatih Terim ve Arda Turan arasında son yaşanan gelişmeler akıllara şu soruyu getirdi 'Arda Turan Galatasaray'a mı dönüyor?' Konuyla ilgili bomba bir gelişme yaşandı ve açıklama çok tanıdık bir isimden geldi. İşte ayrıntılar...

03.12.2019 15:10 - Son Güncelleme: 03.12.2019 15:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





