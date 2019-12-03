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Arda Turan, Galatasaray'a geri mi dönüyor? O isim canlı yayında açıkladı

Bir dönemin kendinden çok şey beklenen 'Genç Arda'sı şimdilerde yokları oynuyor. Barcelona'da dikiş tutturamayan ve Medipol Başakşehir'de kiralık oynamaya başlayan Arda Turan'ın sözleşmesi sona erdikten sonra ne yapacağı merak konusu. Barcelona'nın Arda Turan'ı istemediği bilinen bir gerçek. Öte yandan Fatih Terim ve Arda Turan arasında son yaşanan gelişmeler akıllara şu soruyu getirdi 'Arda Turan Galatasaray'a mı dönüyor?' Konuyla ilgili bomba bir gelişme yaşandı ve açıklama çok tanıdık bir isimden geldi. İşte ayrıntılar...

03.12.2019 15:10 - Son Güncelleme: 03.12.2019 15:17
Arda Turan, Galatasaray'a geri mi dönüyor? O isim canlı yayında açıkladı

Ara transfer dönemi yaklaşırken son dakika gelişmeleri de peş peşe yaşanmaya devam ediyor... Bunlardan biri de Arda Turan ve Galatasaray cephesinde yaşanacak.

Arda Turan, Galatasaray'a geri mi dönüyor? O isim canlı yayında açıkladı

İNDİRİME GİTMİŞTİ

Tecrübeli oyuncu sezon başında, kiralık olarak formasını giydiği mevcut takımı Başakşehir'den aldığı ücrette yüzde 50 indirime gitmişti.

Arda Turan, Galatasaray'a geri mi dönüyor? O isim canlı yayında açıkladı

Medipol Başakşehir ile şimdiye kadar 38 maça çıkan Arda Turan, bu maçlarda 2 gol atarken 4 de asist üretti. Performansı bekleneni karşılamayan oyuncu için turuncu mavililerin de planlarında artık Arda yok.

Başakşehir'deki son kiralık sezonu olan Arda, bu sezonun sonunu göremeyebilir...

Arda Turan, Galatasaray'a geri mi dönüyor? O isim canlı yayında açıkladı

BARCELONA HAYATI BİTTİ

Futbol hayatını Başakşehir'de kiralık olarak geçiren, Arda için Barcelona kapısı da kapalı. İspanyol ekibi oyuncu ile sözleşme imzalamayacak.

Arda Turan, Galatasaray'a geri mi dönüyor? O isim canlı yayında açıkladı

EVİNE Mİ DÖNÜYOR?

Eski performansından çok uzak olan Arda için yeni bir açıklama ve son dakika bombası patladı...

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