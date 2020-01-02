Son dakika: Ahmet Ağaoğlu transferi duyurdu: 'Prensipte anlaştık, yarın KAP'a bildireceğiz'

Yayıncı kuruluşa konuşan Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Prensipte hem Ndiaye hem de kulübüyle anlaştık. 3 Ocak'ı bekliyoruz. Transfer kiralık olacak. Ücretiyle alakalı olarak açıklamayı yarın KAP'a yapacağız. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olacak."

Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasına da değinen Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben sadece belirli bir süre görev yapmak için seçilmiş yönetim kurulunun başkanıyım. 8 Nisan itibarıyla göreve gelmiştik, Rıza hocayla 6 maçlık birlikteliğimiz oldu. Hemen hemen herkesin aklında farklı bir isim vardı. Ünal Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi. Ünal Karaman'la anlaşma yolunu seçtiğimizde destekleyenler oldu ancak hatırlarsanız ciddi bir şekilde de eleştirilere hedef olduk. Trabzon kalibresinde bir takım çalıştırmadığı söyleniyordu. "Küme düşen takımdan geldi" deniyordu.'





"Lige parlak sonuçlarla başlamadık. Galatasaray maçı kazanılınca her şey güllük gülistanlık olmuştu. O maç sonrasında da "O sene bu sene" diye başladılar. Hocayla konuştuk, kadro maliyetini düşürmek istedik, bunlardan biri Kucka'ydı"

"Yeni Malatyaspor karşısında ağır bir hezimet aldık. Hoca maçtan sonra soyunma odasında ve sonra alanda iki kez istifa kararını iletti. 'Hocam, sakin ol' dedim. Pazartesiye kadar bekleyelim, sindirilecek maç değil ama sindirelim dedim. Olayla o zaman başladı. Hocaya karşı bir operasyon vardı. O zamanki adım riskliydi."

5-0'lık Malatya maçından sonra kulübün iki vefakar ve fedakar oyuncusu ile (Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak) hocamız Ünal Karaman arasında kaldık, biz seçimimizi o dönemde hocamızdan yana yaptık.



